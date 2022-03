iPhone 14 : le bloc photo sera encore plus imposant

L’analyste Ming-Chi Kuo, toujours très bien informé, nous apprend que le prochain iPhone d’Apple sera plus épais que l’actuel iPhone 13. La principale cause serait due à un bloc photo plus puissant, et donc plus épais.

Du 48 MP pour la première fois

L’iPhone 14 sera-t-il le premier flagship d’Apple à propose un capteur de 48 MP ? C’est ce que pense Ming-Chi Kuo, qui annonce que le passage de 12 MP à 48 MP contribuerait à l’élargissement du bloc photo.

Comme l’explique l’analyste sur Twitter, “la principale raison qui explique pourquoi le bloc photo sera plus grand et plus proéminent sur l’iPhone 14 Pro/Pro Max est le passage à un capteur de 48 MP (contre 12 MP sur l’iPhone 13 Pro/Pro Max). La diagonale du capteur augmentera de 25 à 35% et la hauteur de l'objectif augmentera de 5 à 10%.”