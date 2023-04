Iphigénie à Splott : une pièce très rock avec la la comédienne Gwendoline Gauthier

Voici un spectacle au Théâtre de Poche, une reprise intitulée Iphigénie à Splott.

Une pièce très rock, un seul en scène où la comédienne Gwendoline Gauthier est accompagnée par trois musiciens, Pierre Constant, Julien Lemonnier et François Sauveur.

C’est un cri poussé par une jeunesse révoltée et combattive, qui aborde les thèmes de la précarité, de la polytoxicomanie et du manque de perspectives.

La pièce raconte l’histoire d’Effie, de la force qu’elle déploie pour rester digne : cette guerrière des temps modernes habite à Splott, un quartier sinistré par la fermeture des usines, le chômage et la précarité. Tous les lundis, elle picole comme une sauvage, se came à fond et émerge au bout de trois jours d’une gueule de bois pire que la mort … pour mieux recommencer. Un personnage de démesure, jusqu’au-boutiste et qu’on croirait sorti d’une tragédie grecque.

Et puis, un soir, l’occasion lui est offerte d’être autre chose que ça…

Iphigénie à Splott a gagné le prix de la meilleure pièce en 2015 aux prestigieux Théâtre Awards de Londres.

Georges Lini signe quant à lui la mise en scène de ce texte organique. Trois musiciens rock entourent la comédienne et offriront un décor très " Guinness and punk are not dead ".

Iphigénie à Splott de Gary Owen est à voir au théâtre de Poche jusqu’au 29 avril prochain Infos et réservations poche.be

Une expo à présent !

Le Musée royal de Mariemont continue sa quête à la découverte de l’Égypte avec cette fois-ci, une exposition consacrée aux " Dieux d’Égypte ". Anubis, Horus, Bastet… Ces noms réveillent peut-être en vous une certaine fascination pour l’Égypte ancienne et pour les divinités qui y étaient vénérées à cette époque.

Si l’envie d’en savoir plus vous tenaille, prenez la direction d’Arlon et de son ancien Palais de Justice, où se tient cet évènement et où vous en apprendrez plus sur ces divinités mystiques. A voir jusqu’au 14 mai.