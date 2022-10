Une semaine qui pourrait être chargée pour la firme de Cupertino. Toujours selon Gurman, l’entreprise pourrait dévoiler de nouveaux produits, sans passer par la case Keynote. On parle notamment de deux modèles d’iPad (une version d’entrée de gamme et un nouvel iPad Pro avec une puce M2), ainsi qu’un nouveau Mac mini et de nouveaux MacBook Pro (14 et 16 pouces, avec la puce M2).

Enfin, la semaine marquera également l’annonce des derniers résultats financiers d’Apple, prévus pour le jeudi 27 octobre. Bref, on risque fort d’entendre parler de la marque à la pomme dans une dizaine de jours. Et pas qu’en bien, si on en croit les récents retours concernant la dernière version bêta d’iPadOS 16. L’OS est en effet encore loin d’être parfait. L’option Stage Manager reste, encore aujourd’hui, terriblement buggée.