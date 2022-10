iPadOS 16 sera disponible le 24 octobre, voici les nouveautés

L’iPad d’Apple aura enfin droit à sa grande mise à jour logicielle ce lundi 24 octobre. Au programme : une foule de nouvelles options, et pas mal de bugs.

Les nouveaux iPad sont là, il est donc temps pour Apple de livrer iPadOS 16, et ce malgré des fonctionnalités qui ne sont pas encore au point. En effet, la grosse nouveauté de cette mise à jour annuelle s’appelle Stage Manager. Et depuis son annonce, elle ne cesse d’être critiquée par les développeurs et les bêta-testeurs.

Et on les comprend. Car aujourd’hui encore, à quelques jours de la version “finale” d’iPadOS 16, Stage Manager ne fonctionne pas correctement. Cette nouveauté, qui a pour but de permettre plus de flexibilité dans l’organisation et l’affichage de plusieurs applications à la fois, est compliquée à utiliser, et surtout victime de bugs gênants. Ces captures d’écrans, publiées par le spécialiste de l’iPad, Federico Viticci, parlent d’elle-même :