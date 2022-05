iPadOS 16 : enfin l’arrivée des fenêtres flottantes ?

Si vous un êtes un adepte de l’iPad d’Apple, vous savez que la tablette ne déploie pas tout son potentiel. Si, côté technique, les derniers modèles sont aussi puissants que certains ordinateurs, c’est du côté du système d’opération que cela coince. La marque à la pomme continue en effet de “brider” sa tablette, en limitant le multitâche.

Mais la bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino semble écouter les retours des utilisateurs. Après avoir ajouté, enfin, la prise en charge d’une souris ou d’un trackpad, avec un véritable curseur apparaissant à l’écran, l’entreprise pourrait bien permettre aux fenêtres d’être redimensionnées et de flotter sur l’espace de travail, comme sur n’importe quel ordinateur.

Actuellement, le multitâche sur iPad est plus compliqué que pratique. Il n’est possible de placer que deux applications côte à côte, et leur taille est prédéfinie (1/3 - 2/3, 1/2 - 1/2 ou 2/3 - 1/3). Mais une découverte dans WebKit, le moteur qui alimente Safari, semble indiquer l’arrivée de changements.