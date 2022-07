IPA, la bière tendance du moment ?

Les premières IPA sont nommées West Coast IPA ou Old School IPA. Elles sont beaucoup plus amères, plus maltées, plus sèches, moins modernes que celles que l’on consomme aujourd’hui. Elles rappellent celles qui étaient brassées au 18e siècle.

Le style va toutefois vite évoluer, avec d’abord des DIPA (ou Double IPA, plus forte, au-dessus de 7.5%), puis des TIPA (Triple IPA) voire des QIPA (Quadruple IPA). Elles sont plus maltées, plus fortes en alcool.

A l’opposé, on voit apparaître la Session IPA, beaucoup plus légère en alcool (4.5%), beaucoup moins maltée, mais toujours aussi aromatique. Elle est beaucoup plus facile à boire.