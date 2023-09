iOS 17 : votre iPhone est-il compatible pour toutes les nouveautés d’Apple ?

Comment installer iOS 17 ?

Une fois votre iPhone sauvegardé, il vous suffira de vous rendre dans les réglages de votre iPhone, puis dans Général et enfin "Mise à jour logicielle." Lorsqu’iOS 17 sera disponible, votre iPhone vous proposera de télécharger la mise à jour et l’installer. Il ne vous restera plus qu’à suivre les étapes sur votre écran.

À noter que si vous avez déjà installé iOS 17 via la bêta réservée aux développeurs ou via la bêta publique, votre iPhone tourne déjà sur iOS 17. Mais si vous souhaitez installer la version "officielle" qui sera disponible ce soir, vous pouvez cliquer sur "Mise à jour bêta" et choisir l’option "Non". Votre iPhone devrait alors vous signaler que la version finale d’iOS 17 est disponible, comme pour les autres utilisateurs.

Quant aux nouveautés apportées par iOS 17, on aura l’occasion d’y revenir dès demain. Le temps pour vous de chipoter un peu et découvrir ce que vous a réservé Apple.