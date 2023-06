iOS 17 pourra vous aider si vous ne comprenez rien au tableau de bord de votre voiture

Vous n’êtes pas un fan de mécanique, et les icônes de votre tableau de bord clignotent sans cesse ? Pas de panique, avec iOS 17, qui devrait être disponible à la rentrée, votre iPhone pourra vous indiquer quel est le ou les problèmes(s) à régler.

En effet, la fonctionnalité "Visual Look Up", qui analyse le contenu de vos photos (pour y détecter une plante, un monument, ou un animal, par exemple), sera prochainement capable de reconnaître les icônes du tableau de bord, et vous expliquer ce qu’elles représentent.