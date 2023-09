iOS 17 : les 5 nouveautés que vous pouvez tester dès maintenant

Ce n’est pas la nouveauté la plus utile, ni la plus intéressante, mais on sent déjà arriver les tutos sur TikTok. Grâce à iOS 17, vous pourrez "découper" des éléments de vos photos (une personne, un animal, un objet), comme c’était déjà le cas depuis iOS 16. MAIS ! Cette fois, vous pourrez vous constituer une bibliothèque de stickers, que vous pourrez coller partout.

Bon, ça peut vite devenir saoulant, mais en principe, l’idée est bonne si on n’en abuse pas trop. Mieux encore : il est possible de "découper" des éléments sur des Live Photos, ce qui signifie que vos stickers seront animés. Et par la suite, vous pouvez "pimper" vos autocollants avec des effets ou des contours, comme dans les livres de stickers de notre enfance. Alors ce n’est certes pas le futur qu’on nous avait promis, mais ça reste sympa et souvent très drôle.