iOS 17 : la bêta développeur est désormais gratuite, voici comment l’installer

Si vous n’êtes pas un développeur, mais que souhaitez quand même installer iOS 17 sur votre iPhone sans attendre la bêta publique, Apple a une bonne nouvelle pour vous.

En effet, il n’est désormais plus nécessaire de rejoindre le programme payant (99 euros par an) pour profiter de ces bêtas destinées aux développeurs. L’installation est donc gratuite, mais reste risquée. Il s’agit d’une toute première version, on vous déconseille donc de l’installer sur votre iPhone principal. Des bugs seront très probablement de la partie, et pourraient gâcher l’expérience, ainsi qu’avoir un impact négatif sur la batterie.