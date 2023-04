iOS 17 : l'App Store serait-il bientôt détroné par d’autres boutiques d'applications ?

Afin de répondre aux demandes de la Commission européenne, Apple pourrait autoriser d’autres boutiques d’applications sur ses appareils. Une première depuis la création de l’iPhone, alors que la marque à la pomme a toujours défendu l’intérêt de son App Store pour les utilisateurs (notamment au niveau de la sécurité).

Qu’à cela ne tienne, Apple et les autres géants du net devront suivre la législation sur les marchés numériques, qui est effective depuis le 1er novembre 2022. Ce qui fait dire au journaliste Mark Gurman qu’Apple ne perdra pas de temps, et ouvrira ses OS dès cette année. La firme de Cupertino doit en effet dévoiler iOS 17 (et les autres OS) lors de la conférence WWDC de juin. L’occasion d’autoriser l’installation de boutiques alternatives, avec tout ce que cela entraîne. Une nouvelle qui devrait plaire à tous les anti-Apple, et tous les développeurs (et utilisateurs) fatigués de devoir passer par l’App Store officiel, avec ses règles strictes.

Selon Apple, le "sideloading" (c’est-à-dire l’installation d’applications qui ne sont pas issues de l’App Store) "saperait les protections de la vie privée et de la sécurité dont bénéficient les utilisateurs d'iPhone, les rendant vulnérables aux logiciels malveillants, aux escroqueries, au traçage des données et à d'autres problèmes."

Il y a une part de vérité, évidemment, dans ce discours. Mais surtout une grosse part de mauvaise foi. Outre la sécurité des utilisateurs, c’est surtout le contrôle total de ses appareils que perdra Apple. Sans oublier les 15 à 30% prélevés sur chaque achat et chaque abonnement réalisés depuis l’App Store.

Quoi qu’il en soit, Apple a jusqu’au 6 mars 2024 pour se mettre en ordre vis-à-vis de la réglementation européenne.