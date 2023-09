iOS 17 et iPadOS 17 seront disponible le 18 septembre, macOS attendra quelques jours de plus

Lors de sa Keynote Wonderlust, Apple a dévoilé les dates de sorties d’iOS 17 et iPad OS 17. Encore un peu de patience, les mises à jour arriveront la semaine prochaine.

iOS 17 mise sur l’ultra-personnalisation

En effet, Apple publiera les nouvelles versions de ses OS le 18 septembre prochain. Pour rappel iOS 17 vous permettra de personnaliser la fiche contact de votre correspondant; améliorera la prise en charge des stickers au sein d’iMessages, et amènera FaceTime sur l’Apple TV pour la première fois.

Lors de la recharge, l’iPhone sous iOS 17 sera également capable d’afficher des nouveaux écrans de veille une fois positionnée à l’horizontal. De quoi afficher l’heure, votre musique ou transformer votre téléphone en cadre photo lorsque vous ne l’utilisez pas.

D’autres nouveautés seront disponibles plus tard dans l’année, comme l’application Journal, ou la possibilité de contribuer à une playlist musicale sans fil. Enfin, Siri pourra s’activer avec la commande Siri, et plus "Dis Siri."