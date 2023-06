iOS 17, casque de réalité mixte et MacBooks : comment suivre la Keynote d’Apple en direct ?

Ce lundi 5 juin, Apple ouvrira la WWDC (Worldwide Developers Conference) avec une Keynote qui s’annonce d’ores et déjà énorme (à commencer par sa durée annoncée, de plus de deux heures).

La firme de Cupertino devrait faire le plein d’annonces, et pas des moindres. Voici tout ce qu’on devrait découvrir ce soir :

La présentation des nouveaux OS, à savoir iOS 17, iPad OS 17, macOS, tvOS, et watchOS 10

La présentation de nouveaux MacBook, qui intégreront la puce M2 Ultra ou (mais c’est moins sur) la puce M3

La présentation du casque de réalité mixte

Et la présentation de xrOS, le système d’opération du casque

Une liste assez courte sur le papier, mais qui risque de changer la donne pour l’entreprise. Si le casque est bel et bien dévoilé, les questions seront nombreuses. Quoi qu’il en soit, on en saura déjà plus ce soir. Comme toujours, la Keynote sera à suivre en direct sur le site d’Apple, YouTube et l’application Apple Events disponible sur Apple TV.

La Keynote débutera à 19h, heure belge.