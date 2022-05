iOS 16 : voici les dernières infos

L’iPhone ne sera pas le seul à bénéficier de nouveautés. On attend également :

Des changements sur l’Apple TV . Le boîtier télé d’Apple devrait encore plus s’intégrer à l’écosystème HomeKit.

. Le boîtier télé d’Apple devrait encore plus s’intégrer à l’écosystème HomeKit. Des améliorations sur l’Apple Watch . “Apple apportera également des améliorations significatives à watchOS qui affecteront le fonctionnement et la navigation au quotidien. Il y aura des changements dans les cadrans de montre et l'ajout d'un mode basse consommation d'énergie.”

. “Apple apportera également des améliorations significatives à watchOS qui affecteront le fonctionnement et la navigation au quotidien. Il y aura des changements dans les cadrans de montre et l'ajout d'un mode basse consommation d'énergie.” Des petits ajouts sur macOS. “Le Mac recevra des applications redessinées et une révision indispensable des Préférences Système pour les rendre plus conformes aux Paramètres sur iOS. Cela inclut l'organisation des paramètres par application.”

Enfin, quant à l’iPad, comme on vous l’expliquait il y a quelques jours, on devrait voir arriver les fenêtres modulables, pour un mode multitâche plus proche d’un ordinateur classique.

Pour conclure, Gurman pense que la Keynote du 6 juin ne sera pas totalement dépourvue de nouveautés matérielles. Le nouveau MacBook Air, doté de la puce M2, devrait faire ses débuts lors de la conférence.