iOS 16 : quels sont les appareils qui risquent de ne plus être compatibles ?

Apple dévoilera iOS 16 le 6 juin prochain, lors de la Keynote d’ouverture de la WWDC. Et qui dit un nouveau système d’opération, dit forcément appareils abandonnés.

La marque à la pomme tente malgré tout de conserver les anciens appareils le plus longtemps possible, mais parfois certains modèles deviennent trop vieux et risquent de ralentir la progression et les évolutions envisagées par les développeurs.

Selon les premières rumeurs, trois modèles d’iPhone seraient laissés sur le côté de la route : l’iPhone 6S et 6S Plus, ainsi que le premier iPhone SE. Soit trois smartphones dotés de la puce A9.