iOS 16 : l’affiche du pourcentage de la batterie, ce n’est pas pour tout le monde

"Avec iOS 16, vous pouvez activer le pourcentage de batterie pour qu'il apparaisse dans votre barre d'état. Allez dans Paramètres > Batterie, et activez Le pourcentage de batterie", explique la marque à la pomme sur son site.

Malheureusement, l’entreprise annonce que "L'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 mini n'affichent pas le pourcentage de la batterie dans la barre d'état", sans expliquer les raison de ce choix. D’autres modèles plus anciens, comme l’iPhone SE de 2e et 3e génération, ainsi que l’iPhone 8 et les modèles récédants (comprenez sans encoche) continuer d’afficher le pourcentage en permanance.