iOS 16 arrive ce soir : comment savoir si votre iPhone est compatible ?

La nouvelle mise à jour majeure de l’OS d’Apple sera disponible ce lundi 12 septembre au soir. Mais tous les iPhone ne seront pas logés à la même enseigne.

Cinq modèles abandonnés

Commençons par la mauvaise nouvelle : si vous possédez un iPhone SE (1re génération), un iPhone 6s / 6s Plus, ou un iPhone 7 / 7 Plus, vous ne pourrez pas profiter de la mise à jour. Apple a en effet décidé d’abandonner ces modèles, qui resteront donc bloqués sur iOS 15.

D’autres limites

Parmi les nouveautés offertes par iOS 16, certaines seront uniquement disponibles sur des iPhone plus récents. Il faudra en effet possédé au minimum une puce A12 Bionic pour bénéficier de ces options :

Live Text, soit la reconnaissance du texte dans des images

Dicter des émojis

La reconnaissance de textes en japonais, coréen et ukrainien

L’option “Traitements” au sein de l’appli Santé, qui vous rappelle la prise de médicaments

La recherche d’images dans Notes, Fichiers et Messages

Le détourage automatique de sujets dans vos photos

Pour rappel, la puce A12 Bionic a été introduite dans les iPhone XR et XS. Ces deux modèles, ainsi que les plus récents, seront donc compatibles avec les options ci-dessous.

Enfin, des améliorations telles que des effets de flou au premier plan et un mode cinématique revu ne seront disponibles que sur l’iPhone 13 et l’iPhone 14.

Des options retardées

Parmi les nouveautés d’iOS 16, quelques-unes ne seront disponibles que dans quelques mois. C’est le cas des “Live Activities”, soit la possibilité pour des développeurs d’afficher du contenu en direct sur l’écran verrouillé. Cela concerne notamment Uber, qui pourra afficher votre course sans avoir à déverrouiller le téléphone. Ou une application sportive qui afficherait les résultats en direct de votre équipe préférée.

L’application FreeForm, sorte de tableau blanc permettant à plusieurs personnes de collaborer sur un même document (via des photos, du texte ou du dessin) est également retardée, et devrait arriver avant la fin de l’année.

Enfin, l’arrivée de l’option “iCloud Shared Photo Library” a récemment été repoussée. Cette bibliothèque de photo partagée permet aux utilisateurs de créer une bibliothèque de photos commune et d'inviter toute personne disposant d'un identifiant Apple à la visualiser, à y contribuer et à la modifier. Une option idéale pour les couples et les familles, qui est elle aussi attendue pour la fin de l’année.