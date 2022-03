iOS 15.4 : déverrouiller un iPhone avec un masque est désormais possible

La nouvelle mise à jour d’iOS est disponible et apporte quelques nouveautés intéressantes. Voici les principales.

FaceID vous reconnaît avec un masque

Jusqu’à présent, il était impossible de déverrouiller un iPhone doté du module FaceID sans retirer son masque. Apple proposait malgré tout une solution alternative, qui nécessitait l’utilisation d’une Apple Watch pour “valider” la reconnaissance faciale. Mais la montre connectée n’est aujourd’hui plus nécessaire.

Alors, certes, le masque n’est plus obligatoire en Belgique, mais si vous décidez de le garder, la solution d’Apple sera très utile. D’autant qu’elle permet également de payer avec Apple Pay. À noter toutefois que l’option n’est disponible que pour les iPhone 12 et les modèles plus récents.

Universal Control est enfin là

Annoncée en 2021, puis retardée, la fonctionnalité Universal Control est enfin disponible (mais toujours en bêta). Pour rappel, cette option permet d’utiliser une seule souris et un seul clavier pour passer d’un Mac à un iPad, et vice-versa. Les appareils se connectent entre eux grâce à votre compte iCloud et vous permettent notamment de glisser du contenu ou de dessiner avec l’Apple Pencil comme s’il ne s’agissait qu’un seul et même appareil.

Universal Control permet de connecter jusqu’à trois appareils.