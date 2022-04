INXS : un nouvel arrangement de l'album "Kick"

Dans la vidéo ci-dessus, Martin explique qu'après avoir présenté à Tim Farriss et Kirk Pengilly son premier travail sur Kick, ils lui ont dit : "Écoutez, il manque juste un peu de rock'n'roll ici. Monte les guitares. Donne-lui un peu plus de mordant, donne-lui un peu plus d'énergie."

"Au début, on trouvait que tout manquait un peu de punch", avoue Tim Farriss. "Cela manquait de guitares et tout devait être repensé".

Dans la même interview, le groupe a évoqué l'influence qu'a laissée cet album dans le monde entier.

En 2020, par exemple, le groupe a reçu un crédit d'écriture quelque peu inattendu avec le hit de Dua Lipa "Break My Heart", qui revisite le riff de guitare principal de "Need You Tonight".

Cette année-là, Dua Lipa a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé les similitudes entre les chansons jusqu'à ce que le morceau soit terminé : "C'était un moment amusant où nous nous sommes dit : 'Eureka!' Et puis : 'Oh, attendez une seconde…' Je n'essaie pas d'être poursuivie, c'est un peu la morale de l'histoire."

A propos de cette interprétation, Farriss répond : "Je pense que c'est génial, elle est vraiment cool".

"C'est un peu bizarre de l'entendre comme ça, parce que c'est vraiment une interprétation. Chapeau à elle pour avoir demandé la permission de l'utiliser et pour le crédit d'écriture", poursuit-il. "Je pense que cela devrait se passer comme cela plus souvent. Si vous allez le faire, soyez franc à ce sujet et tout ira bien."