INXS : le groupe aurait voulu engager une chanteuse après la mort de Michael Hutchence

Dans un nouveau podcast qui retrace la vie du chanteur d’INXS, Michael Hutchence, son ami et membre du groupe Jon Farriss a révélé que lorsqu’ils ont voulu poursuivre l’aventure, ils avaient envisagé de choisir une femme plutôt qu’un homme.

Dans cette interview de LiSTNR, d’autres anciens membres d’INXS ont aussi été interrogés, comme Andrew Farriss, Kirk Pengilly, Jon Stevens (qui avait remplacé Hutchence au chant de 2000 à 2003), ainsi que Jimmy Barnes et Suze DeMarchi.

Cette dernière, la chanteuse du groupe australien Baby Animals, a confirmé les rumeurs de longue date selon lesquelles, après le départ de Stevens en 2003, elle avait été invitée à rejoindre le groupe de manière permanente pour le remplacer. Elle avait déjà chanté avec INXS et Stevens en 2000 lors d’un concert en décembre.

Le groupe a engagé en 2005 JD Fortune, un fan du groupe qui vivait dans sa voiture avant de les rejoindre. Il a chanté avec INXS jusqu’en 2011 en enregistrant deux albums avec eux : Switch en 2005 et Original Sin en 2010.

Jon Farriss a quant à lui expliqué qu’il ne regrettait aucun choix qu’ils avaient faits par le passé, comme opter pour un fan plutôt que Suze DeMarchi, mais précise qu’il pensait clairement, à l’époque en 2005, quand il a organisé un "concours" pour trouver un nouveau chanteur, que cela serait une femme.

Le batteur et claviériste explique qu’il avait même écrit l’album Switch en pensant que cela serait une femme qui chanterait dessus (dans l’idée de "changer" ("switch") de chanteur pour une chanteuse). Mais le groupe n’a pas "trouvé chaussure à son pied" avec une femme lors de ce fameux concours : "On peut s’énerver autour de cette histoire, mais à l’époque, quand on a organisé ce concours, les filles n’étaient pas à la hauteur. Mais je pense toujours que cela serait super d’avoir une chanteuse pour INXS, j’y crois toujours."

DeMarchi s’est aussi exprimée autour de cette volonté d’avoir une femme dans INXS : "Je pense que c’était une très bonne idée car Michael [Hutchence] est très difficile à… Enfin vous ne pouvez le remplacer. Personne ne le pourra. Et donc, si une femme avait pris sa place, les gens n’auraient pas pu directement faire de comparaisons…"

Après le départ de Fortune du groupe, INXS a poursuivi l’aventure avec Ciaran Gribbin pendant un an entre 2011 et 2012, juste avant que le groupe ne se sépare officiellement.