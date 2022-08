INXS fête les 30, 35, 40 et 45 ans de dates importantes

L’actualité d’INXS est encore plus riche avec également les 40 ans du troisième album, sorti en 1982, Shabooh Shoobah, qui sera réédité le 28 octobre dans un box digital Deluxe (mais aussi mis à disposition en digital, une première pour 15 des titres) .

Le même jour, l’album (sur lequel on retrouvait " Don’t Change " et "The One Thing ") arrivera en vinyle avec le t-shirt " Shabooh Shoobah ", et un live du groupe datant de mai 1983 dans un festival californien.

Enfin, ce mois-ci, INXS fête les 30 ans de l’album Welcome To Wherever You Are, sorti en 1992, avec cinq clips vidéos de l’album retravaillés en haute définition sur leur chaîne YouTube officielle. Le 26 août, place aussi à la compilation The Very Best qui ressortira, remixé en Dolby Atmos par Giles Martin.