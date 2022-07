Invitée en dernière minute, Charles a su séduire Rock Werchter

Quelques jours plus tard, l’équipe de Charles prend la route, direction Rock Werchter. Une journée particulière pour l’équipe de Charles qui a appris le matin même le décès de Gilbert Lederman, directeur artistique du groupe. C’est donc le cœur rempli d’émotions que Charles et ses musiciens sont montés sur scène et ont foulé le plancher de The Barn pendant 45 minutes.

Devant eux, 20.000 personnes que Charles a su emmener dans son univers musical. Au programme, son set "festival 2022", des ballades mid-tempo extraites d’Until We Meet Again, son premier album. Moment fort de cette prestation quand Charles interprète son titre Didn’t Get To Say Goodbye, en hommage à son directeur artistique Gilbert Lederman.