80 films, 49 millions de spectateurs, 3 Césars… Karin Viard figure sans ostentation (et avec un sourire contagieux) parmi les actrices françaises les plus populaires de ces 30 dernières années. Le FIFCL entend bien saluer son immense talent lors de cette 7e Édition, en lui offrant une dalle sur le Walk of Fame et en lui remettant un Taureau de Cristal pour l’ensemble de sa carrière.

Une rencontre intimiste avec les festivaliers est prévue ce lundi 7 novembre, à 15h à La Cité Miroir.