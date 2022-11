Plus que 2 fois dormir et Patriiiiick sera à Liège dans le cadre du Festival International du Film de Comédie !

Des comédies il en a tourné beaucoup et il a donné encore plus d’entretiens. Mais tous n’ont pas été drôles comme celui-ci accordé en 1986 à Philippe Jauniaux où on sent le chanteur comédien un peu tendu. Fallait pas lui demander s’il se trouve beau !