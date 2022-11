Il a séduit des générations de cinéphiles, et on peut qu’il a commencé à tourner à une époque que les moins de 2×20 ans ne peuvent pas connaître. Monument de la comédie, légende du cinéma français, membre fondateur du Splendid, Christian Clavier est partout, tout le temps, depuis 48 ans. Devant et derrière la caméra, sur scène ou sur grand écran, il surprend.

Il sera invité au FIFCL le dimanche 6 novembre à 16 heures, pour une rencontre avec le public.