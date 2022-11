Acteur et comédien prolifique, élégant et généreux, André Dussollier a obtenu trois César en 1993, 1998 et en 2002, et un Molière en 2015. En 2022, lors de la 7e Édition du FIFCL, nous serons incroyablement fiers, et extrêmement émus, de lui offrir également un Taureau d’Or pour l’ensemble de sa carrière, et une dalle à son nom dans notre Walk of Fame liégeois ! Nous le recevrons le samedi 5 novembre dans la prestigieuse salle de bal de l’Hôtel Sélys, en collaboration avec le B19 Liège-Bocholtz, pour une rencontre ouverte à tous, et sous le Chapiteau du Festival pour un Plateau Télé à ne rater sous aucun prétexte.