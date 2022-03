"Invisible": votre nouvelle série belge dès ce dimanche sur La Une !

Et si vous deveniez invisible aux yeux des autres ? Découvrez Invisible, votre nouvelle série fantastique coproduite par la RTBF en huit épisodes à raison de deux épisodes chaque dimanche soir sur La Une à 20h55 !

Invisible raconte comment, sur une dizaine de jours, les habitants de Creux sont confrontés à un phénomène mystérieux : certains d’entre eux deviennent invisibles. Hors des regards, l’invisible peut tout faire sans être vu. Plus personne pour le punir, plus personne pour le complimenter, plus personne pour le juger… Mais est-ce vraiment un avantage ? Certains utilisent leur invisibilité comme un outil de vengeance ou de domination, d’autres le vivent comme un exil. Mais tous se retrouvent face à un choix moral : leur invisibilité est-elle un pouvoir ou un handicap ? Que reste-t-il de notre humanité quand plus personne ne peut nous voir ? Face à l’inimaginable, visibles et invisibles vont tenter, chacun à leur façon, de sauver leur propre monde.