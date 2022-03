Invisible au Real Madrid, Gareth Bale renaît de ses cendres avec le pays de Galles et plante une superbe praline sur coup franc

Si je vous dis Gareth Bale, sauriez-vous me dire dans quel club le Gallois évolue aujourd’hui ? Vous donnez votre langue au chat ? Après un prêt manqué la saison dernière du côté de Tottenham, l’ailier de 32 ans est revenu dans l’anonymat le plus total au… Real Madrid. Bingo ! Ce jeudi soir, Bale a laissé les Merengue de côté pour retrouver sa sélection, qui disputait un match importantissime face à l’Autriche en barrages du Mondial 2022. Et comme un champion ne meurt jamais, Gareth Bale a brillé pour propulser son équipe en finale des barrages, qui sera disputée dans la foulée de la demi-finale Ecosse-Ukraine, en juin prochain.

Capitaine du soir, Gareth Bale n’a pas manqué son retour en sélection. Absent à l’occasion de trois rencontres de qualifications, le fragile gallois s’est mis en évidence de façon remarquable avant la demi-heure de jeu, plantant une superbe praline sur coup franc dans la lucarne gauche de Heinz Lindner pour donner l’avantage aux Dragons (1-0, 25').

Et comme Bale ne fait pas les choses à moitié, il en a remis une couche en début de deuxième mi-temps (2-0, 51'). Si Marcel Sabitzer a relancé les Autrichiens dans la partie par la suite, les Gallois ont tenu bon et se sont finalement imposés devant leurs supporters. Merci "captain" Bale !

Avant de retrouver Eden Hazard sur le banc madrilène, Gareth Bale et le pays de Galles affronteront la Tchéquie, battue par la Suède en barrages ce jeudi (1-0 aux prolongations), pour un match amical mardi prochain.