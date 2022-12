“Invictus” : Morgan Freeman et Matt Damon rassemblent l’Afrique du Sud devant la caméra de Clint Eastwood

Cela faisait des années que Clint Eastwood espérait adapter sur grand écran la vie de Nelson Mandela avant de finalement se concentrer sur cette histoire plutôt méconnue. Le réalisateur contactera directement l’ancien président d’Afrique du Sud en l'interrogeant sur le meilleur choix à ses yeux pour incarner son rôle. Nelson Mandela donnera automatiquement le nom de Morgan Freeman, qui fut l a première personne engagée sur le film. L’acteur avait déjà tourné pour Clint Eastwood, obtenant même l'Oscar du meilleur second rôle en 2005 pour “Million Dollar Baby”. Morgan Freeman s’impliquera donc énormément dans sa prestation, cherchant à adapter sa voix à celle de Mandela mais également en s’obligeant à écrire de la main droite comme lui alors que l’acteur est gaucher. Mais son plus grand challenge fut dans l’incarnation même de cette personnalité charismatique :

Je voulais éviter de jouer comme lui, j’avais besoin d’être lui et c’était ça le plus grand défi. Lorsque vous rencontrez Mandela, vous savez que vous êtes en présence de la grandeur, mais c’est quelque chose qui émane tout simplement de lui.

Matt Damon, qui a notamment refusé le rôle principal d’ “Avatar” sorti peu de temps avant, eut un autre souci de taille en incarnant le joueur de rugby François Pienaar au vu de la carrure assez différente entre eux, ce qui fera blaguer le premier en déclarant : “J’ai l’air bien plus grand à la caméra”. Clint Eastwood préparera sa mise en scène en amont pour justement rendre l’acteur plus imposant physiquement. Tout cet investissement artistique devant et derrière la caméra contribue à la réussite de ce drame historique qui mêle sport et politique avec la justesse habituelle de la part du réalisateur de “Gran Torino”.