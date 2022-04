Invictus Games - "Ce n’est pas parce qu’il me manque un petit bout que je ne peux pas réaliser de grandes choses"

De ce samedi au 23 avril prochain, la Belgique participera pour la première fois aux Invictus Games. Organisée à Den Haag, aux Pays-Bas, la 5ème édition de ces Jeux regroupe les blessés militaires de dix-neuf nations. Et parmi les 12 sportifs belges, pour 4 disciplines (athlétisme, cyclisme, natation et rameur), Thierry Dutrieux ne cache pas son impatience.

"Après plusieurs reports dus au Covid, cela fait 2 ans que l’on attend ce moment. On est donc prêt pour cet évènement qui s’annonce grandiose. L’Ukraine sera mise en avant évidemment et on se réjouit de rejoindre cette fête pour la première fois. "

Une grande fête à laquelle ce Bruxellois participera suite à un accident, lors d’un exercice militaire, qui lui a ôté une partie de son bras gauche. "Il y a 15 ans, je suivais la formation des forces spéciales et, lors d’un exercice, j’ai malheureusement été happé par un train. Ma revalidation a duré deux ans. J’ai ensuite repris le travail dans la section télécommunication grâce à une reconversion par le sport. C’était assez logique pour moi puisque, en tant que para-commando pendant dix ans, j’étais déjà très sportif. J’ai également été sniper durant plusieurs années. J’avais donc un bagage assez solide à la base même s’il a fallu que j’adapte ma pratique sportive à mon handicap ".

Un bagage initial qui a été accompagné d’une aide de l’Armée qui permet à ces sportifs de s’entrainer. "Elle nous permet de faire des stages avec la délégation. Ce qui permet de créer une cohésion de groupe que l’on ne peut pas obtenir lorsque l’on s’entraine chacun de notre côté. Et puis, il y a le soutien de nos collègues qui nous encouragent beaucoup. "

Parmi ces soutiens, son collègue Jean-Marc tient une place particulière. Ami depuis quinze ans, il a vu son frère d’armes se relever après son terrible accident. "J'étais derrière ma radio quand son accident est arrivé. Il a eu un courage incroyable. C'est mon ami et je le considère même comme un fils. Si on lui proposait de sauter en parachute, il foncerait. C'est un battant. Je suis convaincu qu'il ramènera une médaille", prédit Jean-Marc.