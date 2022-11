Investissements revus à la hausse pour assurer l'alimentation en eau en province de Luxembourg

Comment sécuriser l’alimentation en eau de la Wallonie du sud ?

On se souvient tous de la sécheresse de cet été et des problèmes d’approvisionnement en eau dans de nombreuses communes. A cause de son sol schisteux, l’Ardenne est particulièrement vulnérable. Pour que l’or bleu coule toujours à votre robinet, la SWDE, la société wallonne des eaux a organisé ce mardi après-midi, à Libramont, une séance d’information à destination des bourgmestres des 44 communes luxembourgeoises. L’occasion de présenter les projets d’investissements pour la province, des projets repris initialement dans le Schéma Régional des Ressources en Eau et qui ont été revus à la hausse, en tirant les enseignements des récentes sécheresses et au regard des perspectives d’évolution démographique de la province. " C’est un projet qui a déjà commencé il y a un certain temps mais, régulièrement, nous réévaluons les besoins. On est donc passé d’un budget de 270 millions d’euros pour l’ensemble du plan à aujourd’hui 431 millions d’euros. Il y a l’inflation mais aussi la nouvelle évaluation des besoins. On est bientôt maintenant à un demi-milliard d’euros investis sur une dizaine d’années pour la sécurisation de l’alimentation en eau de l’ensemble de la Région wallonne avec une participation du gouvernement wallon aussi dans le cadre de cet effort financier ", explique Céline Tellier, Ministre wallonne de l’Environnement.

En province de Luxembourg, plusieurs projets sont en chantier et d’autres sont terminés et opérationnels. C’est le cas, dans la région d’Arlon, dans la région de Durbuy, là, le schéma directeur s’est déjà mis en place.