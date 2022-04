Investissements pour le biathlon, voire pour les JO de Paris, à La Fraineuse

L’heure est aux investissements au centre Adeps de La Fraineuse à Spa. Un vient d’être confirmé par la ministre des Sports, il s’agit de parcours de biathlon. Un autre est souhaité : l’amélioration de l’hôtel olympique situé à côté de la piscine spadoise. Et pour ce dernier, il y a en ligne de mire un événement d’ampleur mondiale.

Cet événement, c’est tout simplement les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Car avec un hôtel olympique amélioré et grâce à ses infrastructures sportives de haut niveau, le site de La Fraineuse pourrait peut-être accueillir l’une ou l’autre délégation étrangère : " Les équipes étrangères, quand elles doivent venir en Europe, doivent s’acclimater. Il leur faut donc un certain temps. Elles viennent alors souvent deux, trois ou quatre semaines avant le démarrage des Jeux Olympiques. On est un peu loin de Paris mais pour l’acclimatation, c’est tout à fait faisable. Et donc on a l’hôtel olympique et on a aussi toute l’infrastructure sportive qui, elle, répond tout à fait aux standards de haut niveau ", explique Nadine Michaux, directrice du centre.

Un tel accueil ne serait d’ailleurs pas une première. Lors de l’Euro 2000 de football par exemple, le centre avait accueilli en stage rien de moins que l’équipe nationale d’Angleterre d’un certain David Beckham. Le Sénégal a d’ailleurs déjà marqué un certain intérêt pour Spa en 2024.

Biathlon

Un investissement confirmé, c’est celui de la création de plusieurs parcours de biathlon qui devraient être disponibles d’ici la fin de l’année. Le biathlon, c’est ce sport qui allie le ski de fond et le tir à la carabine.

" C’est quand même un très chouette sport qui allie l’équilibre et le tir, donc on s’est dit que c’était vraiment quelque chose que l’on pourra aussi proposer aux écoles. Et elles sont très demandeuses. Il y aura plusieurs circuits. Pour l’entraînement classique ça sera vers le fond du domaine, vers les chalets, où on peut complètement fermer les barrières et où les athlètes peuvent tourner en toute sécurité. Si compétition il y a, on peut élargir et passer jusque devant le château, ce qui serait alors la grande boucle ", détaille-t-elle.

Le biathlon peut se pratiquer toute l’année, en entraînement du moins, grâce à des skis à roulettes. Le biathlon, qui est à la mode dans cette région puisqu'un tout nouveau stade pour cette discipline vient aussi d'être créé à Elsenborn. Il s'adresse notamment aux élites belges du biathlon avec un stand de tir de 16 positions et une piste de roller-ski sinueuse, pentue et technique d’un kilomètre trois cents.