Investissements étrangers : accord de coopération pour éviter la prise de contrôle d’infrastructures stratégiques

"La Belgique est une économie ouverte et les investissements étrangers sont et resteront cruciaux pour notre pays. Mais ne soyons pas naïfs. Dans les secteurs d’importance stratégique tels que l’énergie, la santé et les médias, nous devons vérifier si les investissements étrangers ne menacent pas notre propre sécurité", a expliqué M. De Croo.

Pour le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, la guerre en Ukraine et la situation géopolitique montrent que ce mécanisme "tombe à point nommé".

L’accord de coopération s’inscrit dans le cadre d’une réglementation européenne de 2019. Après l’approbation par les parlements belges, il devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.