Investissement raté dans les masques wallons Deltrian : l’illusion de la relocalisation

Il n’y aura désormais plus de masques chirurgicaux wallons. L’entreprise Deltrian, basée à Fleurus, arrête sa production alors qu’en 2020, elle avait reçu des subsides de la Région wallonne. L’idée, à l’époque, était en quelque sorte de booster la souveraineté de notre pays en matière de matériel de soins de santé et de relocaliser la production de masques chez nous pour ne plus être dépendant de la Chine, par exemple.

Pour Didier Paquot, économiste à l’Institut Destrée, on s’est trompé d’objectif : "Je pense qu’on n’aurait pas dû présenter ça comme une réindustrialisation, comme le premier pas vers la relocalisation de produits en Wallonie. Je crois que, surtout sur ce produit-là, on savait à peu près – les choses revenant à leur dimension après la crise du Covid – que l’entreprise ne serait plus compétitive. C’est une manière de présenter qui a été mauvaise, mais je crois qu’il y a encore un peu une illusion dans le monde politique, et je l’ai vu sur d’autres dossiers, de penser qu’on peut facilement relocaliser de l’industrie. En plus, ce n’est pas une bonne chose parce que chacun fait ce qu’il fait de mieux, puis on échange les biens et tout le monde y trouve son compte."