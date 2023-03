Investir son argent : à partir de quand, et comment ?

Le podcast "Du beurre dans les épinards" aborde les questions liées à la gestion de l'argent. L'épisode 5 est consacré aux différents types d’investissement qui, en Belgique, peuvent être classés en 7 catégories (pour les plus importants) :

Les actions en Bourse Comme Remi dans l’épisode 5 du podcast, on peut choisir d’investir en Bourse dans des actions, des obligations ou des fonds d’investissement. L'achat d'une action signifie que l'investisseur possède une partie de l'entreprise et a droit à une part de ses bénéfices sous forme de dividendes. La valeur de l'action fluctue en fonction de la performance financière de l'entreprise, de son environnement économique et des attentes du marché. Le niveau de risque est plutôt élevé puisqu’il dépend du marché, en revanche, on peut espérer un rendement élevé si tout se passe bien.

Les obligations et bons d’état Les obligations ou bons d’état sont des titres d'emprunt émis par l'État belge pour financer ses activités. En gros, on prête de l’argent à l’Etat belge. Ce type d’investissement est considéré comme sûr car garanti par l'État et intéressent donc beaucoup de personnes qui intéressées pour placer leur argent. Ils peuvent être achetés directement auprès du gouvernement belge ou via une banque ou un courtier en bourse.

Les cryptomonnaies Bitcoin, Ether et autres, les cryptomonnaies, ces monnaies virtuelles, ont connu une énorme croissance ces dernières années, mais il s’agit d’un moyen d’investissement extrêmement volatile et risqué : on peut gagner gros…ou tout perdre. Les cours ne cessent de changer passant de très bas à très haut en très peu de temps.

La matière première Pour éviter l’instabilité des marchés financiers, on peut se tourner dans l’investissement de matière première comme l’or, le pétrole, le cuivre, les céréales. Comme Tanguy qui m’explique qu’il a investi dans l’or. On considère qu’investir dans ce type de bien permet de contrer l’inflation, car les prix des matières premières ont tendance à augmenter lorsque l'inflation augmente. Cependant, comme tout investissement, ça reste risqué, car les prix peuvent fluctuer en fonction de l'offre et la demande, les conditions météorologiques, les problèmes géopolitiques ou encore les fluctuations des devises.

Les fonds d’investissement Les fonds d'investissement sont des paniers d’actions, d’obligations, matière première, etc mettant en commun l’argent de plusieurs investisseurs qui le confient à un gestionnaire. Celui-ci gère le portefeuille du fonds et investit pour le compte des investisseurs. Le but est d’être diversifié pour diminuer les risques. En Belgique, les fonds d'investissement sont réglementés par la Banque Nationale et doivent se conformer à de nombreuses règles.