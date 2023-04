Investir dans les cryptomonnaies : bonne ou mauvaise idée ?

Les cryptomonnaies vous font rêver, mais vous craignez d’y laisser toutes vos économies ? L’"ABC des cryptodevises" répond à toutes vos questions sur le sujet.

Ces dernières années, on entend de plus en plus parler de cryptomonnaies. En parallèle, les récits incroyables d’investisseurs devenus riches du jour au lendemain en revendant leurs bitcoins fleurissent sur les réseaux sociaux… Certains affirment même que ces nouvelles devises seraient l’avenir de la finance.

Mais qu’en est-il en vérité ? Ce marché est-il véritablement la voie royale vers la fortune ? Ou n’est-ce au final qu’un écran de fumée ? Pour le découvrir, un jeune homme du nom d’Ade Adepitan a tenté d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de ces devises numériques, avant de lui-même commencer à investir dans le domaine.

En partant à la rencontre d’experts dans le domaine, il constitue ainsi un guide pratique à l’usage des débutants en cryptomonnaies…