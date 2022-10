Investir dans l’immobilier : toujours une bonne idée ?

Renaud Grégoire, représentant de la Fédération des notaires de Belgique, confirme : "L’immobilier reste un bon placement." Contrairement à un vélo qui perd de la valeur quand on le revend après l’avoir peu utilisé, la maison, elle, va toujours se vendre plus cher, même si ell s’use. Pourquoi ? C’est tout simplement le phénomène de rareté des biens immobiliers. Selon le principe de l’offre et de la demande, plus un bien est rare, plus il sera cher. En ce moment, on est sur une demande forte et une offre limitée, donc les prix sont en hausse.