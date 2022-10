Investigations : Spéciale “Changements climatiques”

La hausse des températures bouleverse les conditions climatiques et perturbe l’équilibre de la Terre : augmentation des sécheresses, périodes caniculaires plus fréquentes, menace de la biodiversité, réchauffement et montée des mers et des océans. L’eau monte inexorablement et les conséquences sont déjà bien visibles : Côte belge, Pays-Bas, New-York, Maldives.