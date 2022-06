Investigation : vol de vélos, un fléau hors de contrôle

S’il y a des bicyclettes volées, cela signifie qu’il y a des voleurs. Et il y en a un fameux paquet! Avec plus de 300 vols de vélos par jour dans notre pays, on se figure bien l’ampleur des effectifs. Cela va du voleur opportuniste au délinquant professionnel qui patrouille à longueur de journée avec son outillage. Le fruit de ces larcins est ensuite revendu via des filières belges ou étrangères. Cela dépend du degré d’identification du vélo. Les plus beaux modèles quittent bien vite le territoire national pour se retrouver aux confins de l’Europe de l’Est ou en Afrique du Nord.