Investigation : victimes d’erreurs médicales, un combat sans fin

Muriel comme de nombreuses autres victimes aura passé plusieurs années en justice, à espérer un dédommagement, sans rien obtenir. C’est pour éviter ces situations longues et dramatiques que le Fonds des Accidents Médicaux (le FAM) voit le jour en avril 2010. La ministre de la Santé de l’époque, Laurette Onkelinx promet que le FAM permettra de trancher les litiges et d’indemniser toutes les victimes dans les 6 mois. C’était en tout cas l’ambition. 12 ans plus tard, on déchante.

En 2020, la cour des comptes a épluché la comptabilité du FAM. Les chiffres du rapport sont sans appel, en 10 ans d’existence, seuls 5% des dossiers ont conduit à une indemnisation. Plus interpellant encore, 85% des demandes sont jugées sans fondement et directement rejetées.

Il faut dire que les débuts ont été difficiles, les trois premières années, le FAM est un organisme fantôme qui n’existe que sur papier et déjà les dossiers s’accumulent. Mia Honinckx, la directrice explique : "Vous vous rappelez sans doute qu’à l’époque, nous n’avions pas de gouvernement. Cela a été très difficile. C’est en 2013 que le fonds est devenu un service de l’INAMI. Et encore à ce moment-là, le fonds ce n’employait que deux juristes et un médecin ".

Benoit Collin, l’administrateur général de l’Assurance Maladie Invalidité renchérit : "On avait décidé de mettre en place une procédure à côté de la procédure judiciaire qui était considérée comme longue, coûteuse et complexe parce que c’était à chaque fois dans des situations de conflits. C’est une procédure civile à côté de la procédure judiciaire mais avec la même expertise".

Et de poursuivre, "ce qui ne veut pas dire qu’on est là pour indemniser, on est là pour rendre un avis, selon les conditions de la loi. Et on rend un avis dans 100% des avis demandés."