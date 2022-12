Investigation : un greffier hors de contrôle

Mais un chantier majeur va poser plus de questions encore : la construction (toujours en cours…) d’une Maison des parlementaires, attenante au bâtiment actuel. Le principe de ce bâtiment, où seront regroupées des salles de Commission et les bureaux de tous les parlementaires, a été voté en 2010. Trois ans plus tard, une première évaluation est faite : cela coûtera 15 millions d’euros. Quand le marché est attribué, en mars 2019, la somme grimpe à 17.152.293 euros. Et quand les comptes précis ont été rassemblés cet automne parce que les bruits les plus fous circulent, la facture totale va faire trembler le Parlement : 46.112.336 euros. Trois fois l’estimation de départ.

Comme pour le tunnel entre le parking et le parlement, les cinq parlementaires du Bureau n’ont guère repéré les surcoûts, dont certains étaient pourtant mentionnés dans des documents comptables. Et bien qu’ils déplorent aujourd’hui que le greffier, qui suivait le chantier pour eux, n’ait pas donné l’alerte, ils devront bien assumer la responsabilité finale de l’explosion des budgets. D’ailleurs, le Parlement, pour éponger cette facture, pourrait bien y laisser toutes ses économies, vidant un fonds de réserve pourtant indispensable pour parer à d’éventuels accidents ou imprévus.

A ce stade de la procédure, Frédéric Janssens doit reprendre ces fonctions en mars 2023. Côté parlementaire, ils sont de plus en plus nombreux à considérer son retour comme… non souhaitable.