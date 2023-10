Investigation : un centre équestre pas terminé, un mini aqualibi délabré... Derrière le succès des Lacs de l’Eau d’Heure, plusieurs sites à l’abandon

Un autre site est à l’arrêt aux lacs de l’eau d’heure : l’Aquacentre. Située au cœur de la station touristique, cette piscine avec toboggan et jeux pour enfants est gérée directement par l’asbl des lacs de l’eau d’heure. C’est l’une des locomotives de la station touristique : l’attraction accueille environ 100.000 visiteurs/an. Depuis plus d’un an, le site est fermé à cause d’un souci de stabilité : de l’eau chlorée s’est infiltrée dans la structure, ce qui a fragilisé le bâtiment.