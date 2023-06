Investigation - Ukraine : dans les combats, en compagnie de Jimmy, volontaire belge de la Légion internationale

En Ukraine, au sein de la Légion internationale, Jimmy commandait deux unités de 14 soldats, en relation avec l’état-major ukrainien. Avec ses hommes, il a participé à la contre-offensive ukrainienne du mois de septembre 2022, qui a permis de libérer des dizaines de localités. Il s’est battu dans la région de Koupiansk, située au nord-est du pays, et aujourd’hui à quelque 20 km du front.

C’est aussi dans cette région que Jimmy va livrer l’une de ses batailles les plus dures. Le village de Petropavlilvka, 700 habitants, est investi par les troupes Russes. Les 14 hommes commandés par Jimmy doivent les déloger d’une immense bâtisse.

"La porte était bloquée, le premier homme est arrivé à ouvrir la poste. Ils sont entrés, et on a commencé à se battre. Les Russes qui étaient dedans tirent sur la porte, donc on a lancé des grenades dans les fenêtres".

Des images exisitent de cette bataille. Elles ont été tournées pendant les combats par un soldat des unités de Jimmy.

Jimmy ne sera pas blessé. Mais c’est sans ces combats acharnés qu’il va perdre des hommes de sa section.

"En fait, c'est la moitié de ma section qui était blessée... on a pris deux morts et sept blessés..."