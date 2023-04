Investigation : trafic d’enfants, destins volés

L’objectif est clair : il s’agit d’offrir des parents à un enfant et pas l’inverse. Mais que se passe-t-il quand on découvre qu’une enfant adoptée en Belgique en suivant toutes les procédures légales, a encore ses parents biologiques. Et que ces derniers n’ont jamais voulu s’en séparer.

Ce drame, c’est l’histoire d’Irène et de Sébastien. Aujourd’hui, cela fait 7 ans qu’ils se demandent de quoi l’avenir de leur famille sera fait.