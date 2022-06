Investigation sur les provinces: le baron Jean-Marie Bogaert en prison

La justice s’intéresse aux accords que le Baron a conclus avec la province, renouvelés à de nombreuses reprises, et en particulier à la dernière convention signée en 2015. Cette convention a permis à l’asbl Vestric, dirigée par Jean-Marie Bogaert, d’obtenir une redevance annuelle de la province, pour la location du château 8 mois par an. Elle prévoyait aussi que tous les frais d’entretien du château étaient à charge de la province. Selon nos informations, les montants fixés dans cette convention sont jugés disproportionnés par la justice, qui s’interroge sur d’éventuelles contreparties.

Par ailleurs, en travaillant sur le dossier, les enquêteurs ont découvert un autre volet interpellant: des flux financiers qu’ils jugent suspects sur les différents comptes bancaires liés à Jean-Marie Bogaert.

Le Baron gère une fondation (la Fondation Baron-Baronne Jean-Marie et Monique Bogaert) et deux asbls (Vestric et Les amis des infirmes moteurs cérébraux). Des réquisitions bancaires ont permis de découvrir des mouvements financiers qui posent question entre les comptes des asbls, de la fondation, et les comptes personnels de Jean-Marie Bogaert.