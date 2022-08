Investigation sur les paris sportifs : des sites illégaux… toujours accessibles

Par acquit de conscience, nous nous sommes prêtés au jeu : on a essayé, au hasard, de taper l’URL de plusieurs sites de paris sportifs repris dans la liste noire de la CJH. Beaucoup étaient effectivement inaccessibles… mais pas tous. On a quand même pu accéder à 18 sites illégaux. Pire, sur 9 d’entre eux, on a même pu créer un compte, ce qui veut dire qu’on aurait très bien pu jouer sur ces plateformes censées être illégales…

D’ailleurs, après notre inscription sur un de ces sites, on a eu droit à un appel très louche : un employé de la société nous a appelés, pour nous proposer des bonus en cas de dépôt d’argent sur notre compte. Du démarchage agressif, pour pousser à jouer toujours plus. Et les appels ont continué pendant plusieurs semaines, puisque nous n’avions toujours pas déposé d’argent.

Ça ne m’étonne pas…

Nous avons interpellé Magali Clavie, présidente de la Commission des jeux de hasard, sur cette problématique. Elle en a fait son cheval de bataille, mais dresse un constat un brin fataliste : "Ça ne m’étonne pas, j’ai fait les mêmes constats, concède Magali Clavie. On s’est rendu compte qu’on avait quelques difficultés et que, parfois, le site était bloqué avec notre page stop, parfois pas. Parfois il est bloqué sur le PC mais il est disponible sur iPad ou sur smartphone." Pour mieux lutter contre ces sites illégaux qui fleurissent sur internet, la CJH a signé en mars dernier un accord avec l’IBPT qui, selon le communiqué de presse, "mettra son expertise et son assistance technique à disposition de la Commission".