Investigation sur le Forem : vraies formations, fausses promesses ?

Des témoins prudents

#Investigation a contacté et entendu des dizaines de témoins. Peu étaient prêts à s’exprimer publiquement, parce que le Forem reste un acteur important quand on est demandeur d’emploi. Mais nous les avons écoutés et sans surprise (puisque nous avions lu le rapport Bergé évoqué ci-dessus…), ils sont nombreux à avoir apprécié la formation à laquelle ils ont été admis mais ils sont nombreux aussi à ne pas avoir retrouvé d’emploi stable après celle-ci. Trop souvent, un grain de sable est venu gripper la machine : un manque de suivi sur le chemin d’un stage qui aurait pu ouvrir la voie vers un emploi ; des changements imposés dans un programme de formation qui ont rendu celle-ci inopérante ; une formation montée à la va-vite avec une prestataire qui n’était pas à la hauteur…

Des entreprises qui jouent leur carte

Restait cet important écart à comprendre : 60% de remise à l’emploi annoncée par le Forem, une perception tout autre chez les ex-stagiaires après leur formation… Les entreprises elles-mêmes, qui se plaignent régulièrement des formations du Forem qui ne seraient pas suffisamment adaptées à leurs besoins, ont sans doute leur part de responsabilité. Un tiers seulement des offres d’emploi qui passent par le Forem (dont les stagiaires pourraient être les premiers bénéficiaires) sont une proposition de contrat à durée indéterminée. Beaucoup d’autres ne sont que de l’emploi peu sûr : des engagements temporaires, intérimaires ou saisonniers, qui ne sont pas pour les demandeurs d’emploi ce à quoi ils aspiraient en se lançant dans une formation…

Une évaluation trop floue

C’est finalement une petite phrase du dernier rapport de la Cour des comptes sur le Forem qui va nous donner la clé de l’énigme. La Cour des comptes elle-même met en doute le score de 60% de réussite affiché par le Forem, parce que les demandeurs d’emploi qui ont suivi une formation… "sont considérés comme insérés dès qu’ils effectuent une journée de travail" (La mise au travail des demandeurs d’emploi par le Forem, mars 2020, p. 58).

En clair : pour évaluer le retour à l’emploi, le Forem consulte la banque de données Dimona où les entreprises encodent tout qui a travaillé chez elles. Mais que ce soit toute l’année, ou une semaine, ou même un jour, peu importe : tous les travailleurs se retrouvent sans précision dans cette même liste. Dans ceux que le Forem classe "retournés à l’emploi" figurent donc aussi ceux et celles qui n’ont travaillé que très épisodiquement… Le grand écart entre les 60% annoncés et les 18% de demandeurs d’emploi satisfaits s’explique par cette évaluation trop floue que le Forem s’engage aujourd’hui à affiner.

Les métiers sont de plus en plus techniques, les formations seront dès lors plus importantes que jamais dans les années qui viennent. Le Forem aura son rôle à jouer. Mais aujourd’hui le parcours proposé aux demandeurs d’emploi qui suivent une formation ne tient pas les promesses qui leur sont faites…