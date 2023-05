Investigation sur l’alimentation pour enfants en bas âge : des métaux lourds retrouvés dans des produits vendus en Belgique

Petits pots, laits en poudre, compotes de fruits, céréales de riz,…. les produits pour enfants en bas âge offrent un large éventail de choix et de saveurs. Mais plusieurs études indiquent que cette alimentation industrielle ne couvre pas toujours les besoins nutritionnels des enfants. En 2022, Test-Achats avait par exemple publié une étude révélant qu’aucun des 64 pots pour bébés qui avaient été analysés ne répondaient aux exigences nutritionnelles. Certaines publications scientifiques nous ont aussi interpellés : elles indiquent la présence de métaux lourds dans ces aliments. Alors qu’y a-t-il réellement dans ces produits industriels ? Pour #Investigation, on a mené l’enquête.

France : 16 substances chimiques dans les aliments des 0 à 3 ans

Une étude en particulier nous a donné l’envie d’en savoir un peu plus sur cette alimentation : celle de Agence nationale française de sécurité sanitaire des aliments, l’Anses. Entre 2010 et 2016, l’Anses a analysé plus de 5000 aliments vendus en France et consommés par des enfants de 0 à 3 ans : des produits industriels et des aliments de la vie courante, comme des légumes. Les chercheurs de l’Anses y ont découvert une série de contaminants dont des métaux lourds : "Pour 90% des substances étudiées, les seuils de toxicité ne sont pas dépassés pour les 0 à 3 ans. En revanche, 16 substances méritent plus d’attention", nous explique Géraldine Carne, toxicologue à l’unité d’évaluation des risques liés aux aliments. "On peut citer certains métaux comme l’aluminium ou le cadmium que l’on peut retrouver dans des légumes ou des céréales".

Si les aliments de la vie courante, comme les épinards, présentent des traces souvent élevées de métaux venus de l’environnement et donc des sols, on pourrait s’attendre à ce que les préparations industrielles soient au maximum exemptes de ce type d’éléments chimiques. Mais le constat qui est fait par l’Anses nous a laissés plutôt perplexes : "Pour les moins de 4 mois, on a remarqué que les préparations infantiles apportaient des quantités importantes de plomb, de nickel et de furane. Et ils étaient fortement consommés par certains enfants", explique Julien Jean, pharmacien de formation et l’un des collaborateurs à cette étude.

"Pour des enfants de moins de 7 mois, qui ont commencé leur diversification alimentaire, on a vu que les préparations infantiles sous forme de pots, donc des pots de légumes, avec de la viande ou du poisson, véhiculaient des quantités non négligeables d’arsenic inorganique, de nickel, de furane ou encore d’acrylamide. Les céréales de riz apportent aussi des quantités non négligeables d’arsenic inorganique notamment chez les enfants de moins de 4 mois".

En 2016, l’Anses a donc tiré donc la sonnette d’alarme : "Pour un certain nombre d’enfants, on a des expositions alimentaires qui dépassent les seuils de toxicité", ajoute Julien Jean. "Cela nous amène à alerter nos autorités sur le fait que pour ces polluants-là, il serait intéressant de diminuer les expositions. En tant qu’évaluateurs de risques, on est dans la prévention et l’anticipation des maladies". Car ces substances chimiques pourraient avoir un effet sur la santé à long terme, quand l’enfant devient adulte.