Investigation spécial Ukraine

Dmytro Bahnenko est journaliste à Kherson. Pendant trois mois, en secret et caméra au poing, il a filmé la résistance, le stress et la dure réalité de la vie sous l’occupation. Dmytro et sa femme montrent leur combat au quotidien pour protéger leur petite fille de 4 ans avec laquelle ils tenteront de s’échapper et de quitter cet enfer.