Investigation : Somnifères, anxiolytiques, le piège de la dépendance

Laurence a toujours mis beaucoup d’énergie dans son travail. Cette mère de famille qui vit seule avec ses trois enfants accepte à 50 ans un nouveau défi professionnel, entre Bruxelles et Luxembourg. Avec la pression et les trajets, petit à petit, elle finit par craquer. " Je ne dormais plus ou je m’endormais mais je me réveillais systématiquement à 3 heures du matin, sans pouvoir me rendormir. Je pensais que je n’allais pas y arriver, je me dévalorisais, c’était très difficile. "

Pour tenir le coup, elle commence à prendre des somnifères et des anxiolytiques. Mais rapidement, c’est l’engrenage." Au début on se sent bien mais ça un effet très court terme. Et comme on veut continuer à se sentir bien, on monte dans les doses." Laurence perd alors complètement pied. " Au plus mal, il m’arrivait de prendre dix Temesta et quatre Zolpidem par jour. J’alternais les deux. Le matin, les anxiolytiques pour pouvoir oser affronter le monde extérieur parce que je devais encore accompagner mon petit garçon à l’école. Mais une fois rentrée chez moi, c’était l’effet inverse. Je voulais m’enfouir sous la couette et là, je prenais un Zolpidem pour simplement être en mode pause, dormir pour ne plus réfléchir. "